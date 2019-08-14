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  • 14.08.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 21:20

: 'da arazi sı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

'nın Halfeti ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan da 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Bozyazı Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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