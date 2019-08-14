Alınan bilgiye göre, kırsal Bozyazı Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Alınan bilgiye göre, kırsal Bozyazı Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
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