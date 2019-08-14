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  • 15.08.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 10:08

MPİ Şans Topu 14 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İkramiye iki bilete isabet etti

Her hafta çarşamba günü noter huzurunda çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda haftanın şanslı numaraları açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte 817 bin 712 liralık ikramiye bu haftaya devretmişti. Peki, haftanın talihli numaraları hangileri oldu? İşte MPİ 14 Ağustos ... Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango bayilerinden Şans Topu oynayan pek çok kişi heyecanla 14 Ağustos Şans Topu sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş son buldu. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 817 bin 712 liralık ikramiye devretmişti. Bugün merakla beklenen 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. İşte haftanın sonuçları...

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