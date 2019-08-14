MPİ Şans Topu 14 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İkramiye iki bilete isabet etti

Milli Piyango bayilerinden Şans Topu oynayan pek çok kişi heyecanla 14 Ağustos Şans Topu sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş son buldu. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 817 bin 712 liralık ikramiye devretmişti. Bugün merakla beklenen 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. İşte haftanın sonuçları...