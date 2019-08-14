Olmadı be evlat!

yaşayan, çocuğu olmayınca'deki kardeşi'ın 33 yıl önce dünyaya gelen oğlu'ı evlatlık istedi. Saygısından ağabeyine hayır diyemeyen Ahmet Doğan, oğlunu verdi. Ferhat Doğan ise geçen yıl kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybetti. Bunun üzerine eşi(64), Almanya'dan kesin dönüş yapıp Kayseri'ye yerleşti. Almanya'da kalan oğlu Muhammed Erdal Doğan ise Kurban Bayramı öncesi yıllık izin alarak Kayseri'ye geldi. Bu arada bir akrabası, 33 yıllık sırrı Muhammed Erdal Doğan'a anlattı. Kendisine çok yakınlık gösteren amcasının öz babası, öz babasının ise amcası olduğunu öğrenen Doğan, önceki gece cinnet geçirdi. Evde bulunan tabancayla üvey annesi İfakat Doğan'ı beş el ateş ederek öldüren genç, daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Acı olayı öğrenince sinir krizleri geçiren baba Ahmet Doğan, "" diyerek gözyaşı döktü.Öz baba Ahmet Doğan, telefonda bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak hıçkıra hıçkıra ağladı...