Olmadı be evlat!

Almanya'da yaşayan Ferhat Doğan, çocuğu olmayınca Kayseri'deki kardeşi Ahmet Doğan'ın 33 yıl önce dünyaya gelen oğlu Muhammed Erdal'ı evlatlık istedi. Saygısından ağabeyine hayır diyemeyen Ahmet Doğan, oğlunu verdi. Ferhat Doğan ise geçen yıl kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybetti. Bunun üzerine eşi İfakat Doğan (64), Almanya'dan kesin dönüş yapıp Kayseri'ye yerleşti. Almanya'da kalan oğlu Muhammed Erdal Doğan ise Kurban Bayramı öncesi yıllık izin alarak Kayseri'ye geldi. Bu arada bir akrabası, 33 yıllık sırrı Muhammed Erdal Doğan'a anlattı. Kendisine çok yakınlık gösteren amcasının öz babası, öz babasının ise amcası olduğunu öğrenen Doğan, önceki gece cinnet geçirdi. Evde bulunan tabancayla üvey annesi İfakat Doğan'ı beş el ateş ederek öldüren genç, daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Acı olayı öğrenince sinir krizleri geçiren baba Ahmet Doğan, "33 yıl beni evladıma hasret bıraktınız. Ağabeyim için evladımdan oldum. Ben bu acıya nasıl dayanırım" diyerek gözyaşı döktü.
Öz baba Ahmet Doğan, telefonda bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak hıçkıra hıçkıra ağladı...
ALİ ALTUNTAŞ
Öz baba Ahmet Doğan, telefonda bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak hıçkıra hıçkıra ağladı...
ALİ ALTUNTAŞ
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