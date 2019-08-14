Nijerya'da kaçırılan Türk gemicilerin avukatı pazarlık sürecini anlattı

açıklarındaadlı Türk gemisi, 13Temmuz'da korsanlarınsaldırısına uğradı.Korsanlar, 18 kişininbulunduğu gemideki10 Türk gemiciyiormanlık alanakaçırdı. Kaçırılandenizcilerinkurtarılması içinçalışma başlatıldı.Yapılan görüşmelersonucunda 10 Türk gemici,9 Ağustos'ta serbest bırakıldı.Kurtulan gemiciler, Türkiye'yedönerek aileleriyle kucaklaştı.Kurtarma operasyonununbaşındaki isim olan avukat SelçukEsenyel, korsanlarla yaptığımüzakere sürecini anlattı:"Gemiyi teslim aldığımızda heryerde mermi delikleri vardı.Özellikle fidye talebi olduğudönemlerde iletişimi tamamenkopardıkları dönemler oldu.Mürettebatımızın tutulduğu bölge,karadan, havadan veya denizdenyapılacak herhangi bir operasyonamüsait değildi. Yüksek miktardafidye isteyen korsanlara istedikleriücreti asla ödemeyeceğimizi belirttim.Mürettebatımıza bakmakiçin harcadıkları para, ulaşım gibikalemler için ödeme yaptık."