Nijerya açıklarında 'Paksoy-1' adlı Türk gemisi, 13 Temmuz'da korsanların saldırısına uğradı. Korsanlar, 18 kişinin bulunduğu gemideki 10 Türk gemiciyi ormanlık alana kaçırdı. Kaçırılan denizcilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda 10 Türk gemici, 9 Ağustos'ta serbest bırakıldı. Kurtulan gemiciler, Türkiye'ye dönerek aileleriyle kucaklaştı. Kurtarma operasyonunun başındaki isim olan avukat Selçuk Esenyel, korsanlarla yaptığı müzakere sürecini anlattı: "Gemiyi teslim aldığımızda her yerde mermi delikleri vardı. Özellikle fidye talebi olduğu dönemlerde iletişimi tamamen kopardıkları dönemler oldu. Özellikle son 48 saat çok zordu. Mürettebatımızın tutulduğu bölge, karadan, havadan veya denizden yapılacak herhangi bir operasyona müsait değildi. Yüksek miktarda fidye isteyen korsanlara istedikleri ücreti asla ödemeyeceğimizi belirttim. Mürettebatımıza bakmak için harcadıkları para, ulaşım gibi kalemler için ödeme yaptık."
- Yaşam
- 14.08.2019
- Gazete
Nijerya'da kaçırılan Türk gemicilerin avukatı pazarlık sürecini anlattı
Nijerya’da kaçırılan 10 Türk gemici, 9 Ağustos’ta serbest bırakıldı. Avukat Esenyel, korsanlarla 28 gün süren pazarlık sürecini anlattı: Onlara istedikleri fidyeyi ödemedik. Mürettebatımıza bakmak için yaptıkları masraflar karşılığında küçük bir miktar para verdik...
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