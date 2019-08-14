Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar akraba ziyaretlerini tamamladı. Bayram tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar geri dönmeye başladı. Bayramın son gününde "Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından merakla sorgulatılıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı'nın dördüncü yani son günü bugün idrak ediliyor. Dört günlük Kurban Bayramı tatili sona eriyor.

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI? YARIN 16 AĞUSTOS TATİL Mİ?

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 14 Ağustos Kurban Bayramı tatilinin son günü. 15 ve 16 Ağustos günleri tatil ilan edilmedi. Milyonlarca vatandaş 15 Ağustos gününden itibaren iş başı yapacak.