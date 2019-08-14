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  • 14.08.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 17:36

'de yürekleri ağza getiren olay! etmek için çıktı, bayılarak düştü

'nin Kartepe ilçesinde, D100 yolundaki üst geçidin üzerine çıkan kadın, girişiminde bulundu. Köprüden sarkan kadın, bir süre sonra bayılınca TIR'ın dorsesine düştü.

İntihar etmek için çıktı, bayılarak düştü

'nin Kartepe ilçesi Eşme mevkisinde, öğle saatlerinde, D100 yolu üzerindeki üst geçide çıkan kadını görenler, polise ve 112 Acil Servis'e haber verdi.

İsmi öğrenilemeyen kadın, ten yola sarktı. İhbarla gelen polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak keserken, kadının yola düşmemesi için üst geçidin altına TIR'lar çekildi. Köprüden sarkan kadın, bir süre bayılarak, TIR'ın dorsesine düştü.

SEDYEYLE İNDİRİLDİ
Çevredekiler ve sağlık ekipleri, hemen TIR'ın üzerine çıkıp, bayılan kadını sedyeyle indirdi. Bu sırada kadının eşi de olay yerine koşarak geldi. Kadın, ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

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