Kurban Bayramı tatilinde acı bilanço: 52 ölü, 427 yaralı

Kurban Bayramı tatilinde son 24 saatte yurt genelindeki kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı - Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden şu ana kadar kazalarda ölenlerin sayısı 52, yaralıların sayısı ise 427 oldu.

Kurban Bayramı tatilinin başladığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitimi ile tatilin son günü olan 14 Ağustos Çarşamba saat 17.00 arasında meydana gelen trafik kazalarında 52 kişi öldü, 427 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 17.00'ye kadar ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı birçok kaza meydana geldi.

Son 24 saatteki kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin başladığı cuma günü mesai bitiminden şu ana kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 52'ye, yaralı sayısı 427'ye yükseldi.

SON 24 SAATTEKİ KAZALAR

Gaziantep'te Ramazan Aydoğdu idaresindeki 27 ADM 479 plakalı minibüs, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 55'inci kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen 48 ABF 437 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi kazayı görüp duran bir kadın doktorun ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bayburt'ta Havar Ayoob Yaseen'in (32) kullandığı Irak plakalı otomobil, Kop Dağı yakınlarında devrildi. Kazada, araçta bulunan Irak uyruklu Salah Ayoob Yaseen (28) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Rozheen Tahseen Yaseen (28), Sıma Obadullah Yaseen (23), Meenna Havar Ayoob (6), Haron Havar Ayoob (4), Bilal Salah Ayoob (2), Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Artvin'de Yusufeli ilçesinin Hastane Caddesi'nde Hamza Çelik'in kullandığı 75 AR 131 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. Kamyonette bulunan İbrahim Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Çelik ise Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da Veysel Akgün yönetimindeki 09 TM 389 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 30. kilometresinde devrildi. Kazada aynı aileden Bedia (74), Menşure (27), Hüseyin Ali Akgün (4) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile araçtaki Abdülkadir, Eşref, İbrahim Ayaz Akgün sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.