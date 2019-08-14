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  • 14.08.2019 15:18
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 15:18

Düğüne 3 gün kala büyük şok!

'nın Seydikemer ilçesinde üç gün sonra düğün yapacak nişanlı çiftin mutlu bir yuva hayaliyle dayayıp döşedikleri evleri, çıkan da küle döndü.

Düğüne 3 gün kala büyük şok!

'ndeki 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Evin ikinci katında başlayan yangın kısa sürede çatıya ulaştı.

Yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ve Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yakındaki evlere sıçramadan alevleri söndürdü.

Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Evi yanan 27 yaşındaki , gazetecilere açıklamasında, nişanlısıyla evlilik hazırlığı yaptıkları ve hafta sonu düğün yapmayı planladıklarını söyledi.

HAYALLERİMİZ YANDI
Yanan evde çeyizleri ve eşyalarının olduğunu belirten Çalbay, "Bir ev tutup evlenme hayalleri kurmuştuk. Hayallerimiz yandı bitti kül oldu. Nişanlımla birlikte bir yıldır düğün yapıp, yuvamızda mutlu bir şekilde yaşamanın hayalini kuruyorduk. Eş dostun yardımlarıyla çeyizimizi almıştık. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.

Bu arada Zorlar Mahallesi'nin muhtarı ile azaları yangının hemen ardından olay yerine gelerek Sedat Çalbay'ı teselli etmeye çalıştı ve çifte yardımda bulunma sözü verdi.

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