Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre Denizli'nin Çardak ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 14.29 saatlerinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre Denizli'nin Çardak ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 14.29 saatlerinde gerçekleşti.
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