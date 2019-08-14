Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.08.2019 15:10
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 15:10

Son dakika haberi: 'de 3.7 büyüklüğünde meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü deprem verilerine göre 'nin Çardak ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Denizli'de korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre 'nin Çardak ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 14.29 saatlerinde gerçekleşti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika haberi: Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri