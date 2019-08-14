Muharrem ayının başlamasına kısa bir süre kala Muharrem ayıyla ilgili detaylar araştırıyor. Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem ayı, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Bu nedenle pek çok vatandaş arama motorlarında Muharrem ayı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos'ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü bu yıl 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.