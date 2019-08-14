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  • 14.08.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 16:02

ne zaman başlayacak? 2019 ?

nın ne zaman başlayacağı şu sıralar vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kur'ân-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisi olan Muharrem ayının hangi tarihte başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aşure günü için hazırlıklara başlayan vatandaşlar "?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, başlıyor? İşte cevabı...

Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Muharrem ayının başlamasına kısa bir süre kala Muharrem ayıyla ilgili detaylar araştırıyor. Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem ayı, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Bu nedenle pek çok vatandaş arama motorlarında Muharrem ayı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos'ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü bu yıl 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.

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