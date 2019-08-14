Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanıezber bozan açıklamalarıyla dikkat çekti. Meslektaşlarının aksinededi. Tıp dünyasında tartışmaların fitilini ateşledi. Karatay, yine ilginç açıklamalarla adından söz ettirdi. Ünlü doktor,'te düzenlenen "adlı kitabının imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Karatay, vatandaşlara bayramda baklava ve böreği fazla yememelerini tavsiye etti."Kurban etini yağıyla beraber bol bol yiyebilirsiniz. Hayvansal yağ en sağlıklı yağdır. Hayvansal yağ damarları tıkamaz, yapay yağlar damarları tıkar. Yapay yağlar katıdır. Tereyağ hiçbir zaman katı değildir. Zeytinyağı da katı değildir. Damarları tıkamaz, beyni açar.Beyin, vücut yağla çalışır."Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" kitabını imzalayan Karatay'a, hayranları yoğun ilgi gösterdi.