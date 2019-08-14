İÇ Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çekti. Meslektaşlarının aksine "Bol bol tereyağ ve sakatat tüketin" dedi. Tıp dünyasında tartışmaların fitilini ateşledi. Karatay, yine ilginç açıklamalarla adından söz ettirdi. Ünlü doktor, D&R Turgutreis'te düzenlenen "Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" adlı kitabının imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Karatay, vatandaşlara bayramda baklava ve böreği fazla yememelerini tavsiye etti. Kurban etinin ise bol miktarda tüketilebileceğini belirtti ve ekledi:
DAMARLARI TIKAMAZ...
"Kurban etini yağıyla beraber bol bol yiyebilirsiniz. Hayvansal yağ en sağlıklı yağdır. Hayvansal yağ damarları tıkamaz, yapay yağlar damarları tıkar. Yapay yağlar katıdır. Tereyağ hiçbir zaman katı değildir. Zeytinyağı da katı değildir. Damarları tıkamaz, beyni açar. Beynin yağa ihtiyacı vardır. Bizi beynimiz çalışmasın diye yağsız bıraktılar. Beyin, vücut yağla çalışır. İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz."
"Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" kitabını imzalayan Karatay'a, hayranları yoğun ilgi gösterdi.
DAMARLARI TIKAMAZ...
"Kurban etini yağıyla beraber bol bol yiyebilirsiniz. Hayvansal yağ en sağlıklı yağdır. Hayvansal yağ damarları tıkamaz, yapay yağlar damarları tıkar. Yapay yağlar katıdır. Tereyağ hiçbir zaman katı değildir. Zeytinyağı da katı değildir. Damarları tıkamaz, beyni açar. Beynin yağa ihtiyacı vardır. Bizi beynimiz çalışmasın diye yağsız bıraktılar. Beyin, vücut yağla çalışır. İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz."
"Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" kitabını imzalayan Karatay'a, hayranları yoğun ilgi gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.