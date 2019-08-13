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  • 14.08.2019 02:03
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 02:03

'da korkutan

'da ot ve çalılık alanda çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü. 5 hektarlık bir alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Malatya'da korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Gümüş Sokak mevkisinde ot ve çalılık alanda çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın yaklaşık olarak 3 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 5 hektarlık bir alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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