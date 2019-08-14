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  • 14.08.2019 08:00
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 08:00

'da uçuruma düşen genç hayatını kaybetti

'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti. Tepeden çevreyi izleyen genç, iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Manisa'da feci ölüm!

Hilmi Köse (24) ve arkadaşları G.G. (24) ile Y.S. (28), Mahallesi Gürlek mevkisinde bulunan seyir tepesine gitti.

Tepeden çevreyi izleyen Köse, iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Bunun üzerine G.G. ve Y.S. Köse'yi kurtarmak için uçuruma inmeye çalıştı. Belli bir noktada mahsur kalan ve yukarıya da çıkamayan G.G. ve Y.S. telefonla itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler G.G. ve Y.S'yi kurtardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin de destekleriyle yapılan aramalarda yaklaşık 5 saat sonra Köse'nin cansız bedenine ulaşıldı.

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