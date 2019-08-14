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  • 14.08.2019 22:41
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 22:51

'da safari cipi devrildi: 16 yaralı

'nın Kaş ilçesinde, safari cipinin devrilmesi sonucu 6'sı 16 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yakup K'nin kullandığı 48 PN 285 plakalı cip, ilçeye bağlı Palamut Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

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