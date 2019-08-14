Yakup K'nin kullandığı 48 PN 285 plakalı cip, ilçeye bağlı Palamut Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Yakup K'nin kullandığı 48 PN 285 plakalı cip, ilçeye bağlı Palamut Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
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