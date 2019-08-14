Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi tarafından 21.45'te çekilen Sayısal Loto'da haftanın kazananları belli oldu. Geçen hafta cumartesi günü yapılan çekilişte 5. kez devreden Sayısal Loto'da çekiliş sonuçları merakla bekleniyordu. Haftanın sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişin ardından açıklandı. İşte 14 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları...