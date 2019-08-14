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  • 14.08.2019 23:58
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 23:58

'da pompalı dehşeti! Karısını öldürüp jandarmaya teslim oldu

'da bir kişi 2 çocuk annesi karısını pompalı tüfekle öldürüp jandarmaya teslim oldu. Eşini öldüren , jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da pompalı dehşeti! Eşini öldürüp...
'da bir kişi 2 çocuk annesi karısını pompalı tüfekle öldürüp jandarmaya teslim oldu.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Kovalı Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, (32), 2 çocuk annesi eşi 'e (26) evlerinde pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan genç kadın Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Emine Şahin, Samsun'daki hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşini öldüren Murat Şahin, jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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