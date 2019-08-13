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  • 13.08.2019 23:38
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 00:23

Son dakika: açıklarında iki gemi çarpıştı

Son dakika gelişmesine göre, açıklarında henüz bilinmeyen bir neden Liberya bandıralı yakıt tankeri ile Panama bandıralı kargo gemisi çarpıştı. ve ekipleri müdahale ediyor.

Alınan ilk bilgilere göre, Ahırkapı açıklarında, 230 metre uzunluğundaki Doric Warrior ve 129 metre uzunluğundaki Mammad Amin Resulzadeh gemileri, henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine sürtündü.

Kaza nedeniyle gemilerde çizikler oluşurken, olaya karışan bir gemiden yapılan çağrı üzerine ne bağlı römorkörler bölgeye sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, gemilerin Boğaz geçişi için sıra beklediği ve römorkörlerin geri döndüğü öğrenildi.

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