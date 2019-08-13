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  • 14.08.2019 00:51
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 00:56

Son dakika: 'nde 4 büyüklüğünde

'nde 4 büyüklüğünde meydana geldi. Deniz yüzeyinin 13,90 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, 'in Çeşme ilçesine bağlı Ovacık köyüne 315 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.11'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

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