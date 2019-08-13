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  • 13.08.2019 23:29
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 23:32

Bodrum'da pilotların dikkati havada yaşanacak muhtemel yı önledi

Milas-Bodrum Havalimanı'nda, seferi için pist başından hızlanarak kalkışa geçen uçağın önüne aniden çıkan helikopter pilotların dikkati sayesinde erken fark edildi ve havada yaşanacak muhtemel bir önlenmiş oldu.

Alınan bilgiye göre, saat 18.40'da Milas-Bodrum Havalimanı'ndan TK 2517 sefer sayılı İstanbul uçuşunu yapmak üzere 146 yolcusunu alan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın pilotları, havalanmak üzere pist başına geçti.

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