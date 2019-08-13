Alınan bilgiye göre, saat 18.40'da Milas-Bodrum Havalimanı'ndan TK 2517 sefer sayılı İstanbul uçuşunu yapmak üzere 146 yolcusunu alan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın pilotları, havalanmak üzere pist başına geçti.