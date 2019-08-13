Alınan bilgiye göre, saat 18.40'da Milas-Bodrum Havalimanı'ndan TK 2517 sefer sayılı İstanbul uçuşunu yapmak üzere 146 yolcusunu alan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın pilotları, havalanmak üzere pist başına geçti.
Alınan bilgiye göre, saat 18.40'da Milas-Bodrum Havalimanı'ndan TK 2517 sefer sayılı İstanbul uçuşunu yapmak üzere 146 yolcusunu alan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın pilotları, havalanmak üzere pist başına geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.