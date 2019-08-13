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  • 13.08.2019 21:29
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 21:33

'da kayıp gencin cesedine 1 gün sonra ulaşıldı

'da kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki 'nın cesedi tüfekle vurulmuş halde Manavgat Barajı gölünde bulundu. Gencin cesedi barajın 12 metre derinliğinden çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Engin Karakaya (19) için ailesi 112'yi arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma tarafından başlatılan çalışmada gencin Manavgat Karavca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Manavgat Baraj gölünde 'el yapımı sal' diye tabir edilen su üstü taşıtına ulaşıldı.

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