Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Engin Karakaya (19) için ailesi 112'yi arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma tarafından başlatılan çalışmada gencin Manavgat Karavca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Manavgat Baraj gölünde 'el yapımı sal' diye tabir edilen su üstü taşıtına ulaşıldı.