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  • 13.08.2019 20:50
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 20:56

Abisinin boğulduğu haberini alır almaz kendini göle attı

'da 'ne serinlemek için giren iki arkadaştan biri baygın halde bulunurken diğerinin cansız bedenine ulaşıldı. Boğulan gencin kız kardeşi abisinin öldüğü haberini alınca kendini göle attı.

Olay, İznik Gölü Müşküle Sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'den İznik'e gelen Özcan Demirtaş (22) ve Oğuz Çelik, sahilde arkadaşlarının kayığını aldı.

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