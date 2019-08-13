Can kardeşler

Kalp nakli beklerken hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun organları, aynı hastaneye nakil olmak için bekleyen üç arkadaşını hayata bağladı. Duygulandıran olay, İzmir'de yaşandı. Yaklaşık bir yıldır kalp nakli bekleyen ve geçtiğimiz ay beyin ölümü gerçekleşen çocuğun böbrekleri, korneaları, karaciğer ve ince bağırsağı ailesi tarafından bağışlandı. Talihsiz çocuğun böbrekleri ve karaciğeri, aynı hastane koridorlarında dolaşan ve arkadaş olan Gökçenur Şimşek (17), Oğuzhan Türk (16) ve Tuğba Doyar'ı (8) hayata bağladı.
'3 ÇOCUKLARI DAHA OLDU'
Yeni bir hayata başlayan Gökçenur Şimşek, 2 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini anlattı. "Ameliyattan sonraki 3 haftamız benim gibi böbrek nakli olan Oğuzhan ile beraber geçti. Sürekli benim odama geldi. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Bize hayat veren aileyle tanışmak isterim. Onlar bir evlatlarını kaybettiler ama 3 çocukları daha oldu. Artık bizler de onların evlatlarıyız" ifadesini kullandı. Nakilin ardından 7 yıldır girdiği diyalizden kurtulan Oğuzhan "Yaşıyorsam çocuklarının organlarını bağışlayan aile sayesinde" diyerek mutluluğunu anlattı. Böbrek ameliyatını yapan Doç. Dr. Taylan Sezer, operasyon sırasında çok duygulandığını açıladı.
Gökçenur, Tuğba (ortada) ve Oğuzhan (solda), sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
'3 ÇOCUKLARI DAHA OLDU'
Yeni bir hayata başlayan Gökçenur Şimşek, 2 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini anlattı. "Ameliyattan sonraki 3 haftamız benim gibi böbrek nakli olan Oğuzhan ile beraber geçti. Sürekli benim odama geldi. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Bize hayat veren aileyle tanışmak isterim. Onlar bir evlatlarını kaybettiler ama 3 çocukları daha oldu. Artık bizler de onların evlatlarıyız" ifadesini kullandı. Nakilin ardından 7 yıldır girdiği diyalizden kurtulan Oğuzhan "Yaşıyorsam çocuklarının organlarını bağışlayan aile sayesinde" diyerek mutluluğunu anlattı. Böbrek ameliyatını yapan Doç. Dr. Taylan Sezer, operasyon sırasında çok duygulandığını açıladı.
Gökçenur, Tuğba (ortada) ve Oğuzhan (solda), sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.