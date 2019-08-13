Burun davası!

İstanbul'da Faika G., doktor Mustafa A.Y.'ye burun estetiği ameliyatı oldu. Doktor, daha sonra hiçbir izin almadan internette ve kendisine ait sayfalarda kadının ameliyatlı ve ameliyatsız fotoğraflarını yayımladı. Faika G. internette fotoğrafını gördü, doktordan kaldırmasını istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı. BİMER'e şikayet etti. Bunun üzerine A.Y. geri adım attı. Bir ay sonra fotoğrafları yeniden paylaştı. Bunun üzerine Faika G. dava açtı. 30 bin lira da tazminat istedi.
Öte yandan Doktor Mustafa A.Y.'nin asistanı Ayşegül Y. ise yaptığı açıklamada, "Üç sene önce böyle bir hastamız vardı. Ancak dava sürecinden haberimiz yok. Sosyal medyada da iddia edilen fotoğraflar bulunmamaktadır. Böyle bir iddiaya kabul etmiyoruz" diye konuştu.
ALİ OKTAY
Öte yandan Doktor Mustafa A.Y.'nin asistanı Ayşegül Y. ise yaptığı açıklamada, "Üç sene önce böyle bir hastamız vardı. Ancak dava sürecinden haberimiz yok. Sosyal medyada da iddia edilen fotoğraflar bulunmamaktadır. Böyle bir iddiaya kabul etmiyoruz" diye konuştu.
ALİ OKTAY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.