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  • 13.08.2019 19:58
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 20:06

'nda silahlar yola saçıldı... Gerçek ortaya çıktı

'nun kesiminde cipin devrilmesi sonucu 6 kişi yaraladı. Öte yandan cipin avcılara ait olduğu öğrenilirken, araçtan yola savrulan av tüfekleri, tabancalar ve bu silahlara ait mermiler jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak toplandı.

Alınan bilgiye göre, Sungur G. idaresindeki 61 LC 100 plakalı cip, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Büyük Melen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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