Alınan bilgiye göre, Sungur G. idaresindeki 61 LC 100 plakalı cip, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Büyük Melen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Alınan bilgiye göre, Sungur G. idaresindeki 61 LC 100 plakalı cip, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Büyük Melen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
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