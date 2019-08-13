Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.08.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 19:41

20 yaşındaki ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

'da yaşayan  Ç.(19), tartıştığı ablası Kader Ç.'yi (20) ensesinden bıçaklayarak öldürdü. Asilhan Ç., ardından bileğini keserek a kalkıştı.

Korkunç! Ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Olay saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki gecekonduda geldi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 8 aydır annesiyle 'da yaşayan Kader Ç., dün Aksu'da babası ile kardeşinin oturduğu gecekonduya geldi. Bugün akşam saatlerinde Kader Ç. ile kardeşi Ç. arasında tartışma çıktı.

Ablasının İstanbul'a dönmesini isteyen Asilhan Ç., kavganın büyümesi üzerine Kader Ç.'yi ensesinden bıçakladı. Asilhan Ç., ardından eline geçirdiği maket bıçağıyla bileğini keserek a kalkıştı.

Sesleri duyan baba Mustafa Ç. ile diğer yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Kader Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Asilhan Ç. ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Asilhan Ç., buradaki müdahalenin ardından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kader Ç.'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kurumu morguna götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri20 yaşındaki ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri