Halil İbrahim Çabuk, Döğüşbelen Mahallesi Muğla-Fethiye kara yolunda, kullandığı 45 HD 5128 plakalı otomobilin motor bölümünden alevlerin yükseldiğini fark edince aracını durdurdu.
Halil İbrahim Çabuk, Döğüşbelen Mahallesi Muğla-Fethiye kara yolunda, kullandığı 45 HD 5128 plakalı otomobilin motor bölümünden alevlerin yükseldiğini fark edince aracını durdurdu.
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