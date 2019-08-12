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  • 12.08.2019 21:28
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 21:28

'da seir halindeki otomobilde

'nın Köceğiz ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil İbrahim Çabuk, Döğüşbelen Mahallesi Muğla-Fethiye kara yolunda, kullandığı 45 HD 5128 plakalı otomobilin motor bölümünden alevlerin yükseldiğini fark edince aracını durdurdu.

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