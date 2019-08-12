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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 21:21

12 Ağustos MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! Geçen hafta dört talihli kazanmıştı

Bugün bayilerden oynayan pek çok kişi heyecanla nı beklemeye başladı. Geçen hafta dört talihlinin kazandığı ikramiyenin ardından gözler bugünkü çekilişe çevrildi. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Peki, haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte 12 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları...

12 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

12 Ağustos Pazartesi günü Milli Piyango bayilerinden On Numara oynayan vatandaşlar gözlerini On Numara çekiliş sonuçlarına çevirdi. 5 Ağustos'taki çekilişte ikramiye dörde bölündü. On Numara oynayanlar şimdi heyecanla 12 Ağustos On Numara çekiliş sonuçlarını bekliyor. Milli Piyango İdaresi sonuçları 21.15'te noter huzurunda belirledi. İşte bu haftanın talihli numaraları...

12 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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