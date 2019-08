12 Ağustos Pazartesi günü Milli Piyango bayilerinden On Numara oynayan vatandaşlar gözlerini On Numara çekiliş sonuçlarına çevirdi. 5 Ağustos'taki çekilişte ikramiye dörde bölündü. On Numara oynayanlar şimdi heyecanla 12 Ağustos On Numara çekiliş sonuçlarını bekliyor. Milli Piyango İdaresi sonuçları 21.15'te noter huzurunda belirledi. İşte bu haftanın talihli numaraları...

12 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI