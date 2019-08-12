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  • 12.08.2019 21:35
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 21:35

ne zaman başlayacak? nedir ve nereden izlenir?

için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. olacağını duyan vatandaşlar heyecanla perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Meteor yağmuru ne zaman başlayacak? ? ? İşte meteor yağmuru hakkında merak edilen bilgiler...

Göktaşı meteor yağmuru nereden izlenir?

Her yıl yaşanan çeşitli doğa olayları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan perseid meteor yağmuru görsel şölen oluşturan doğa olaylarından birisi. Bu nedenle arama motorlarında perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Göktaşı yağmuru ne zaman başlayacak? Perseid meteor yağmuru nedir ve nereden izlenir? İşte o soruların yanıtı...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN VE NEREDEN GÖRÜLECEK?

Gökyüzünde görsel şölen yaratan göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle görülebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.

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