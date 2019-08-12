Her yıl yaşanan çeşitli doğa olayları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan perseid meteor yağmuru görsel şölen oluşturan doğa olaylarından birisi. Bu nedenle arama motorlarında perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Göktaşı yağmuru ne zaman başlayacak? Perseid meteor yağmuru nedir ve nereden izlenir? İşte o soruların yanıtı...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN VE NEREDEN GÖRÜLECEK?

Gökyüzünde görsel şölen yaratan göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle görülebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.