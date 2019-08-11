Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramda ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok vatandaş Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayramda okunacak dualar nelerdir? İşte Mübarek Kurban Bayramı ibadetleri ve bayramda okunacak dualar...

KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ NELERDİR?

Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: ""Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

Bayram geceleri kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye olunmuştur.

Ümmü Habîbe Remle Binti Ebû Süfyân (ra), Resûlullah (sav) buyururken dinledim, dedi:

"Müslüman bir kimse, farzların dışında nafile olarak her gün Allah rızası için on iki rekât namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar" veya "Ona cennette bir köşk yapılır."

(Müslim, Müsâfirîn 103)

İbn-i Abbas'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:

"Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir." (Tirmizî, Fazâilü'l-Kur'ân 18)

İbn-i Mesut'tan (ra) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)

Peygamber Efendimiz duaların ret olunmadığı gecelerde bayram gecelerini de zikretmiştir. Bayram gecelerinde rabbimize çokça dua ve istiğfar etmelidir.

Nitekim Hadis-i Şerifte buyrulur:

"Beş gece vardır ki dua ret olunmaz: Receb'in ilk gecesi, Şaban'ın on beşinci gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi." (Suyûtî, el-Câmiu's-sağîr, no: 3952)

Ayette buyrulur:

"(Ey Resûlüm!) De ki: Sizin dua ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?" (el-Furkân, 77)

Asrısaadette bayrama, infakla, ikramla, sadakayla hazırlanılırdı. Bugünlerde yetim, kimsesiz, fakir ve muhtaçları sevindirmek önemlidir.

Hz. Peygamber "Sizler yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin." buyurmuştur.

(Ebû Dâvûd, Edeb, 58)

Sadaka vermek kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhafaza eder. Bu yüzden mübarek gün ve geceler sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

Zira ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:

"Allah yolunda infak edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever."

(el-Bakara, 195)

Peygamber Efendimiz zengin-fakir her mümini infaka teşvik eder, bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için mümin şöyle buyururdu:

"Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun."

Kulun hakka dönüşü demek olan tövbe yaptığı hatalarının farkında olan kulun, girdiği yanlış yolun farkına varıp yüzünü ve gönlünü Rabbine yöneltmesi ve affını dilemesidir. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

"Şüphesiz Allah, çok tövbe eden ve çok temizlenenleri sever." (el-Bakara, 222)

İbn Ömer (ra) şöyle der:

"Biz, Resûlullah Efendimizin bir mecliste yüz defa:

"Allah'ım! Beni bağışla ve tövbemi kabul buyur! Çünkü Sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin." dediğini saymıştık."

(Ebû Dâvûd, Vitir, 26/1516; Tirmizî, Deavât, 38/3434)

Mübarek gün ve gecelerde Allah'ı zikretmeye daha çok önem verilmelidir. Kur'an'da şöyle buyrulur:

"Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!" (el- A'raf, 205)

"Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O'na yönel." (el-Müzzemmil, 8)

"…Allah'ı zikretmek, elbette en büyük ibadettir…" (el-Ankebût, 45)

Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur:

"Allah'ı sevmenin alâmeti, Allah Teâlâ'yı zikretmeyi sevmektir." (Suyûtî, el-Camiu's-Sağîr, II, 52)

Hazret-i Peygamber, Arife gününde şöyle zikrederlerdi:

"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr."

"Allah'tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şeriki yoktur. Mülk O'nundur ve hamd de O'na mahsustur. Bütün hayırlar O'nun elindedir ve O her şeye kâdirdir."

Kuran-ı Kerim'de şöyle buyrulur:

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

Übey bin Kab (r.a.) diyor ki:

Hazret-i Peygamber'e: "Ya Resûlallah! Ben sana çok salavat-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir? diye sordum. "Dilediğin kadar yap". buyurdu. "Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu? diye sordum."Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur." buyurdu. "Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerîfeye ayırayım." dedim. "Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur." buyurdu. Ben yine: "Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?" diye sordum. "İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur." buyurdu. "Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerîfe getirsem nasıl olur?" deyince: "O takdirde Allah bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar." buyurdu.'

(Tirmizî, Kıyâmet, 23)

Ayrıca bayramda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek sünnettir.

Ramazan bayramında bayram namazından önce tatlı yemek, hurma yemek, hurmayı 1, 3, 5 gibi tek adet yemek, teke riayet etmek, sünnettir.

KURBAN BAYRAMI'NDA OKUNACAK DUALAR

Bizleri ve bütün kâinatı yoktan var eden; varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Rahmeti ile bütün varlığı, kâinatı kuşatan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz!

Yerin ve göklerin yegâne sahibi; kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin yegâne maliki Yüce Mevlamız! Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sen kabul eyle!

Salat-ü selamımızı, tahiyyat-ü ikramımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun ashâb ve etbaına gönderiyoruz. Kabul eyle Allah'ım!



Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ım.

Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Kıldığımız namazları, "Kurban Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amelimiz olan kurbanlarımızı", okuduğumuz Kur'anları, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım!

Bu mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz. Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur'an'la buluştur Allah'ım!

Bize bahş eylediğin en büyük sermaye olan ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle Allah'ım! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle.

Onları cennetinle ve cemalinle müşerref eyle! Ailelerine sabır ve metanet ihsan eyle! Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici belalardan, sıkıntılardan, musibetlerden, kederlerden ve terörden bizleri muhafaza eyle!



Ya Rabbi!

Aziz milletimizi ağır imtihanlardan muhafaza eyle! Fitne ateşiyle bizi tutuşturmak isteyenlere karşı yekvücut olmayı, tek bilek olmayı milletçe hepimize nasip eyle Allah'ım!

Bütün acılara rağmen milletimizin hiçbir ferdini haktan, hukuktan, adaletten, merhametten bir an olsun ayırma! Sana inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme Allah'ım!

Bizleri bütün mazlumların, mağdurların umut bağladığı ülkemize ve tarih boyunca canlarını veren bütün şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere sahip çıkanlardan eyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Bizlere anne-babalarımıza hayırlı evlatlar olmayı nasip eyle!

Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bihakkın yapabilmeyi ihsan eyle Allah'ım! Onlara sevgi, rahmet, merhamet, şefkat, muhabbet ve ülfetle muamele etmeyi nasip eyle Allah'ım!

Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle Allah'ım!

Evlatlarımızı ailelerine, vatanına, milletine hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman ve Kur'an nuru ile tenvir eyle Allah'ım!

Bu mübarek Bayram hürmetine hasta kullarına acil şifalar, borçlu kullarına edalar, dertli kullarına devalar ihsan eyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Şu mübarek bayram hürmetine; ortak evimiz ve imtihan yurdu olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla, inleyen bir enkaz olmaktan kurtar! Varlık alemine ibret nazarıyla bakabilmeyi bizlere nasip eyle!

Yeryüzü ve tüm mahlukat bize emanet, biz de birbirimize emanetiz. Mazlumlara, gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkmayı; çocukların, kadınların, gençlerin, yaşlıların hasılı bütün mahlukatın hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle Allah'ım!

Kırık kalpleri onarmayı; yaralı gönülleri imar etmeyi; haset, kin ve nefretten uzak durmayı; aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurmayı lütfeyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Bizleri, günahta ve düşmanlıkta değil; iyilikte ve takvada yardımlaşanlardan eyle! Hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle Allah'ım!

Bizleri, birbirine kin güdenlerden, nefret duyanlardan, buğzedenlerden; fitne çıkaranlardan, gıybet ve iftiraya bulaşanlardan, kul hakkına girenlerden eyleme Allah'ım!

Bizleri, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden, işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Şu mübarek bayram sabahında günahkâr beden ve gönüllerimizi istiğfar ile arıtmak istiyoruz. Sen nasip eyle Allah'ım! İmanımızı ve ahdimizi tazelemek muradımız. Sen bahşeyle Allah'ım! Kırdığımız kalpleri onarmak, paraladığımız onurları tamir etmek, ihlal ettiğimiz hak sahipleriyle helalleşmektir borcumuz. Sen lütfeyle Allah'ım!

Allah'ım!

"Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda da Senin huzuruna varacağız." diye sana yakaran Hz. İbrahim peygamberin lisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle, hesabını verebileceğimiz salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle Allah'ım!

Rabbimiz!

Peygamberimizin (sav) dilinden hiç düşürmediği dua ile Sana yalvarıyoruz. "Allahümme inneke afüvvün, kerimün, tühıbbül afve fa'fu anna". "Allah'ım! Sen affedicisin. Sen Kerim'sin. Affetmeyi seversin. Bizleri affeyle Allah'ım!"

Allah'ım! Bütün peygamberlerin yaptığı dua ile Sana yöneliyoruz. "Rabbena atina fi'd-dünya haseneh, ve fi'l-ahirati haseneh, ve kına azabe'n-nar." "Rabbimiz! Bize dünyada güzellikler ihsan eyle, Ahiret'te de güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle."

Yâ Rabbe'l-Âlemîn,

Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle.

Ümmet-i Muhammed'e güzel hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Vefatımız geldiği zaman da dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdede iken, Senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle Allah'ım.

Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım.