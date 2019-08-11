Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili bugün itibariyle başladı. Özellikle kargo gönderecek olan pek çok vatandaş internette kargoların bayramda açık olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. PTT ve diğer kargo şubelerinin bayram süresi boyunca açık olup olmayacağı merak konusu. Peki, kargolar bayramda çalışıyor mu? Kargo şubeleri ve PTT 12 Ağustos Pazartesi günü açık mı? İşte cevabı...

KARGO ŞUBELERİ BAYRAMDA AÇIK MI?

PTT KARGO

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla bankalar ve PTT şubeleri 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.

Diğer kargo şirketlerinin açıklamaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...