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  • 11.08.2019 23:43
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 00:16

? Kargo şubeleri ve PTT 12 Ağustos Pazartesi günü açık mı?

Mübarek Kurban Bayramı'nda olduğumuz şu günlerde kargo gönderimi yapacak olanlar kargo şubelerinin bayramda açık olup olmadığını araştırıyor. "?" sorusu bu nedenle arama motorlarında çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, kargo şubeleri ve PTT 12 Ağustos Pazartesi günü açık mı? İşte kargo şirketlerinin açıklamaları...

Bayramda kargo şubeleri çalışıyor mu?

Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili bugün itibariyle başladı. Özellikle kargo gönderecek olan pek çok vatandaş internette kargoların bayramda açık olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. PTT ve diğer kargo şubelerinin bayram süresi boyunca açık olup olmayacağı merak konusu. Peki, kargolar bayramda çalışıyor mu? Kargo şubeleri ve PTT 12 Ağustos Pazartesi günü açık mı? İşte cevabı...

KARGO ŞUBELERİ BAYRAMDA AÇIK MI?

PTT KARGO

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla bankalar ve PTT şubeleri 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.

Diğer kargo şirketlerinin açıklamaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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