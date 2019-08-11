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  • 12.08.2019 00:25
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 00:25

Banka ve noterler 12 Ağustos Pazartesi günü çalışıyor mu?

11 Ağustos tarihinde başlayan Kurban Bayramı tatili dört gün sürecek. Özellikle banka şubelerinde işi olan pek çok vatandaş internette bankaların bayramda açık olup olmayacağı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Noter ve banka şubelerinin bayram süresi boyunca açık olmayacağı merak konusu oldu. Peki, banka ve ? Banka ve noterler 12 Ağustos Pazartesi günü çalışıyor mu?İşte cevabı...

Bayramda bankalar ve noterler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'nda olduğumuz şu günlerde banka ve noterlerde işlem yapacak olanlar banka ve noterlerin bayramda açık olup olmadığını konusunda araştırmalarını sürdürüyor. "Bayramda bankalar ve noterler çalışıyor mu?" sorusu bu nedenle arama motorlarında çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bayramda bankalar açık mı? Banka ve noterler 12 Ağustos Pazartesi günü çalışıyor mu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı 11, 12, 13, 14 Ağustos tarihlerinde idrak edilecek. Peki, bankalar bayramda açık mı? İşte cevabı...

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Banka şubeleri 15 Ağustos Perşembe gününden itibaren hizmet verecek.

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