Kurban Bayramı'nda olduğumuz şu günlerde banka ve noterlerde işlem yapacak olanlar banka ve noterlerin bayramda açık olup olmadığını konusunda araştırmalarını sürdürüyor. "Bayramda bankalar ve noterler çalışıyor mu?" sorusu bu nedenle arama motorlarında çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bayramda bankalar açık mı? Banka ve noterler 12 Ağustos Pazartesi günü çalışıyor mu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı 11, 12, 13, 14 Ağustos tarihlerinde idrak edilecek. Peki, bankalar bayramda açık mı? İşte cevabı...

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Banka şubeleri 15 Ağustos Perşembe gününden itibaren hizmet verecek.