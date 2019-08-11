Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkıp yola koyularak camiilere akın eden Müslümanlar için Kurban Bayramı çok önemli... Kurban ibadetini tam ve eksiksiz yerine getirmek isteyenler kurban ile ilgili uyarıları dikkatle takip ediyor. Kurban kesiminde uygunsuz davranışlarda bulunarak hayvanın eziyet çekmesine neden olanlara karşı yetkililer de vatandaşları uyarıyor. Usulüne uygun bir kesim yapmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da tavsiyeleri var. Peki, kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? İşte Diyanet'e göre kurban kesimi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler…
- Yaşam
- 11.08.2019
- Gazete
Kurban Bayramı mutluluktur! Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban eti nasıl saklanmalıdır?
Kurban Bayramı Türkiye’de olduğu gibi dünya üzerindeki tüm Müslüman topluluklarda coşku ve mutlulukla kutlanıyor. Usulüne uygun bir kesim yapmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da tavsiyeleri var. Peki, kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban etini dinlendirme ve saklama ipuçları nelerdir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban kesimi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler…
Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkıp yola koyularak camiilere akın eden Müslümanlar için Kurban Bayramı çok önemli... Kurban ibadetini tam ve eksiksiz yerine getirmek isteyenler kurban ile ilgili uyarıları dikkatle takip ediyor. Kurban kesiminde uygunsuz davranışlarda bulunarak hayvanın eziyet çekmesine neden olanlara karşı yetkililer de vatandaşları uyarıyor. Usulüne uygun bir kesim yapmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da tavsiyeleri var. Peki, kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? İşte Diyanet'e göre kurban kesimi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler…
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