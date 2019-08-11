erken saatlerinde evlerinden çıkıp yola koyularak camiilere akın edenKurban ibadetini tam ve eksiksiz yerine getirmek isteyenler kurban ile ilgili uyarıları dikkatle takip ediyor. Kurban kesiminde uygunsuz davranışlarda bulunarak hayvanın eziyet çekmesine neden olanlara karşı yetkililer de vatandaşları uyarıyor.ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler…