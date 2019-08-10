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  • 11.08.2019 00:08
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 00:08

devreye girdi! Leo bebek tedavi için 'a getirildi

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen bir günlük bebek, tedavisi yapılmak üzere ambulans uçakla 'a getirildi. Buradan da ambulansla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen bebek, tedavi altına alındı.

Bakanlık Leo bebek için harekete geçti!

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen bir günlük Leo bebek, ambulans uçakla 'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün İzmir'de özel bir hastanede dünyaya gelen Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeğinde kalp rahatsızlığı bulunduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği tespit edildi. Aile, Leo adını verdikleri bebeğin durumunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak yardım istedi.

Dalgıç çiftinin yardım talebi üzerine harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Leo bebek, ambulans uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

Buradan da ambulansla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen bebek, tedavi altına alındı.


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