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  • 12.08.2019 00:03
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 00:19

'da kasapların kıyma çekme kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

'da, müşterinin kıymasını çekmek için anlaşmazlık yaşayan kasapların kavgasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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