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  • 11.08.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 21:29

'da dehşeti! Sahibine saldırdı

'ın Kuşadası ilçesinde boya işleri işleri yapan (50), 'Hektor' isimli '' cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Sahibinin iki kolundan da ısırdığı 'Hektor' polis ekiplerince etkisiz hale getirilirken, ağır yaralanan Cici, hastanede tedaviye alındı.

Pitbull dehşeti! Sahibine saldırdı

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası , oturduğu 3 katlı apartmanın bahçesinde beslediği köpeğine mama vermek için cinsi 'Hektor' isimli köpeğinin yanına gitti. Hektor bir anda sahibi Halil Cici'ye saldırdı. Köpeğin iki kolunu ısırdığı Cici kanlar içinde yere yığılırken, durumu gören Üzeyir A. komşusunun yardımı etmeye çalıştı ancak Hektor ona da saldırdı. Hektor'dan kaçan Üzeyir A. durumu polise bildirdi.

AŞIRI KAN KAYBETTİ
Olay yerine gelen polislerden biri, sahibini kollarından defalarca kez ısıran köpeği, etkisiz hale getirdi. Köpek olay yerinde ölürken, kanlar içindeki Halil Cici, sağlık görevlilerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Cici, Atatük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kollarındaki birinci derece yaralanma ve aşırı kan kaybı nedeniyle Cici'nin bir süre hastanede tedavisine devam edileceği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"POLİSLER KÖPEĞİMİ DURDURMAYI BAŞARAMAYINCA..."
Köpeğinin saldırısına uğrayan Halil Cici, "Polisler köpeğimi durdurmayı başaramayınca, mecburen vurmak zorunda kaldılar. Aksi takdirde köpeğim beni öldürecekti. Kollarımla başımı korudum.

Bu nedenle köpeğim sadece kollarımı ısırabildi" dedi.

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