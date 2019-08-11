Çocuk oyuncağı değil!

Erzurum'da Adem A. (20), dün silahla oynamaya başladı. Kazara tetiğe bastı. Mermi, karşısında oturan ağabeyi Alparslan'ın (23) başına isabet etti. Şoke giren genç, intihara kalkıştı. Sağlık ekipleri, Alparslan A.'nın öldüğünü belirledi.
Yakınları ise sinir krizi geçirdi. Şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alparslan A.
Yakınları ise sinir krizi geçirdi. Şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alparslan A.
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