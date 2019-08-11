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Fatih Sultan Mehmed'in herkesten sakladığı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı (Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri)

600 yıl boyunca dünyanın bir çok yerine hükmeden Osmanlı Devleti'ni yöneten Osmanlı Padişahları'nı, genellikle tarih kitaplarından tanıdığımız yüzleri ile biliriz. Fakat onların özel bir hayatı olduğu pek aklımıza gelmez. Oysa Osmanlı Padişahları'nın oldukça ilginç kişisel özellikleri bulunmakta ve bunlar pek fazla bilinmiyor. Özellikle Fatih Sultan Mehmed hakkındaki ilginç bilgilere çok şaşıracaksınız. İşte Osmanlı Padişahları'nın bilinmeyen özellikleri...

11.08.2019 06:45 - Son Güncelleme: 11.08.2019 06:47
Fatih Sultan Mehmed'in herkesten sakladığı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı (Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri)

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

Fatih Sultan Mehmed'in herkesten sakladığı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı (Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri)

Yavuz Sultan Selim

Fatih Sultan Mehmed'in herkesten sakladığı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı (Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri)

Osman Gazi

Fatih Sultan Mehmed'in herkesten sakladığı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı (Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri)

Kanuni Sultan Süleyman

Fatih Sultan Mehmed'in herkesten sakladığı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı (Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri)

Fatih Sultan Mehmet

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