Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 12.08.2019 04:08
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 04:08

'in Kaman ilçesinde : 7 yaralı

'in Kaman ilçesinde, bayram ziyaretine gittiği öğrenilen motosikletin otomobile çarpması sonrası meydana gelen da 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kırşehir'de kaza! 7 yaralı
'in Kaman ilçesine bağlı Yelek Köyünde meydana gelen da; İddiaya göre köyde bulunan akrabaları ile bayramlaşmaya giden S.D., (19) yönetimindeki 19 UN 408 ile tescilsiz bir motosiklet sollama yaparken otomobile çarptı. Kazanın olduğu köy yolunda T.E., yönetiminde ki başka bir motosiklet de sürücüsünün kontrolünü kaybederek kazaya karıştı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan O.U., (24), D.U., (46) iki farklı motosikletlerde bulunan S.D., (19) T.E., (18) E.A., (16) S.D., G.U., (15) yaralandı. Köy yolunda yaşanan kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yaralılar, ambulansla Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKırşehir'in Kaman ilçesinde kaza: 7 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri