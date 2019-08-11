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'da sağlık skandalı! Genç kadın ölümden döndü...

Kızı İnci’yi sezaryenle dünyaya getiren ’na iki ünite yanlış kan verildi. Hayati tehlikeyi atlatan genç kadının ailesi, yaşananlara isyan etti. Hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi.

Skandal!
Sağlık skandalı, 'da meydana geldi. Polat (37) ve (29) çifti, 4 yıl önce evlendi. Çiftin ilk çocukları İnci, 23 Temmuz'da özel bir hastanede dünyaya geldi. Ameliyat sonrası kan ihtiyacı olan anne Ayanoğlu'na, iddiaya göre kan gurubu olan 0 RH+ yerine, 2 ünite RH+ kan verildi. Kısa süre sonra rahatsızlanan talihsiz kadın, başka bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gördükten 5 gün sonra hayati tehlikesini atlatabildi.



Yaşanan ihmale tepki gösteren Polat Ayanoğlu, hukuk mücadalesi başlattıklarını söyledi. "Diyaliz hastası olarak kalma riski var. İlaç kullandığı için eşim çocuğunu emziremiyor" dedi. Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulunduklarını sözlerine ekledi.



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