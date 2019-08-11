Sağlık skandalı, Antalya'da meydana geldi. Polat (37) ve Ayşe Ayanoğlu (29) çifti, 4 yıl önce evlendi. Çiftin ilk çocukları İnci, 23 Temmuz'da özel bir hastanede dünyaya geldi. Ameliyat sonrası kan ihtiyacı olan anne Ayanoğlu'na, iddiaya göre kan gurubu olan 0 RH+ yerine, 2 ünite AB RH+ kan verildi. Kısa süre sonra rahatsızlanan talihsiz kadın, başka bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gördükten 5 gün sonra hayati tehlikesini atlatabildi.
Yaşanan ihmale tepki gösteren Polat Ayanoğlu, hukuk mücadalesi başlattıklarını söyledi. "Diyaliz hastası olarak kalma riski var. İlaç kullandığı için eşim çocuğunu emziremiyor" dedi. Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulunduklarını sözlerine ekledi.
Yaşanan ihmale tepki gösteren Polat Ayanoğlu, hukuk mücadalesi başlattıklarını söyledi. "Diyaliz hastası olarak kalma riski var. İlaç kullandığı için eşim çocuğunu emziremiyor" dedi. Konuya ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulunduklarını sözlerine ekledi.
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