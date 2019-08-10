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  • 10.08.2019 23:56
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 23:58

İstanbul, İzmir ve Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il 2019 Diyanet bayram namazı vakti

Kurban Bayramı Müslüman alemi tarafından 11 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın namazı ise 11 Ağustos Pazar sabahı kılınacak. Bu nedenle İstanbul, İzmir ve Ankara'da illerinde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında merakla İstanbul, İstanbul, İzmir ve Ankara bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı bayram namazı vakitlerini açıkladı. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Diyanet Kurban Bayramı namazı vakti…

İstanbul, İzmir ve Ankara'da bayram namazı saat kaçta?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yarın tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bayram hakkındaki detaylar yer alıyor. Kurban kesip ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Aynı zamanda bayram namazı saatleri de merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet İstanbul, İzmir ve Ankara Kurban Bayramı namazı vakti…

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bayramı namazı 06.47'de, Ankara'da 06.33'te, İzmir'de 06.58'de kılınacak.

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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