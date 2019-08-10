İstanbul, İzmir ve Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il 2019 Diyanet bayram namazı vakti

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yarın tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bayram hakkındaki detaylar yer alıyor. Kurban kesip ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Aynı zamanda bayram namazı saatleri de merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da bayram namazı saat kaçta? 2019 Diyanet İstanbul, İzmir ve Ankara Kurban Bayramı namazı vakti…

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bayramı namazı 06.47'de, Ankara'da 06.33'te, İzmir'de 06.58'de kılınacak.

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