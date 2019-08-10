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  • 11.08.2019 07:07
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 07:13

'den 5 ile 'bayram' uyarısı! 'nda hava nasıl olacak? 11 Ağustos 2019

'nın dört gününde hava nasıl olacak sorusunun yanıtı Genel Müdürlüğü'nün son tahmini ile belli oldu. Bayramın ilk günü yurt genelinde hava sıcak olsa da 5 ilimizde etkili olacak. , , , , , gibi illerde Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte Kurban Bayramı'nın 4 günlük tahmin raporu...

tahmin raporunu yayımladı. Bayramın birinci gününde , , Giresun, ve ın etkisi altında olacak. Diğer illerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. 'da ise hava güneşli olacak.

BAYRAM SICAK GEÇECEK
Yapılan son değerlendirmeye göre Kurban Bayramı'nda hava sıcak olacak.

İlk gün yağacak yağmur yurdu terk edecek ve yerini sıcak havaya bırakacak.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Kurban Bayramı süresince bazı il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının 'da 32-35, İstanbul'da 30-33, 'de 36-39, Trabzon'da 26-28, Samsun'da 28-30, 'da 29-32, ve 'da 35-37, 'da 37-40, 'da 39-42 ve 'da 40-43 dereceler arasında olması tahmin ediliyor.

İşte Kurban Bayramı'nın 4 günlük hava durumu tahmin raporu




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