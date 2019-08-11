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  • 11.08.2019 08:11
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 08:12

Son dakika haberi: beşik gibi! Bir daha...

'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, 'nde yer alan 'nin Çardak ilçesinde yerel saatle 03:18'de 3.1 şiddetinde bir meydana geldi.

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha...
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 03:18'de Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Denizli Çardak olan sarsıntının yerin 6.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

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