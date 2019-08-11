Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Bölgesi'nde yer alan Denizli'nin Çardak ilçesinde yerel saatle 03:18'de 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 03:18'de Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Denizli Çardak olan sarsıntının yerin 6.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
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