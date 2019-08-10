Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 10 ölü 130 yaralı...

Beş günlük Kurban Bayramı tatili için dün mesai bitiminin ardından tatil yörelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler yollara çıktı.
Karayollarının bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve emniyet güçlerinin aldığı önlemler ve yetkililerin yaptığı uyarılara karşın yine de çok sayıda kaza meydana geldi.
30 KAZA, 10 ÖLÜ, 130 YARALI
Cuma günü saat 17.00'den Arife günü olan tatilin ilk günü cumartesi saat 23'00'e kadar Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Sivas, Manisa, Bolu, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Kütahya, Edirne, Tokat, Rize, Düzce ve Bartın'da meydana gelen 30 kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.
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