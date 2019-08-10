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  • 11.08.2019 06:56
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 06:58

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 10 ölü 130 yaralı...

tatili için Cuma günü mesai bitiminin ardından yola çıkanlar karayollarında yoğunluk oluştururken, acele, dikkatsizlik ve kurallara uymama gibi nedenlerle çok sayıda meydana geldi. Cuma günü saat 17.00'den Cumartesi günü saat 23'00'a kadar meydana gelen 30 kazada, 10 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço!

Beş günlük tatili için dün mesai bitiminin ardından tatil yörelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler yollara çıktı.

Karayollarının bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve emniyet güçlerinin aldığı önlemler ve yetkililerin yaptığı uyarılara karşın yine de çok sayıda meydana geldi.

30 KAZA, 10 ÖLÜ, 130 YARALI
Cuma günü saat 17.00'den Arife günü olan tatilin ilk günü cumartesi saat 23'00'e kadar , Ankara, Aksaray, Konya, , İstanbul, , Mersin, , , , Bolu, Gaziantep, , Adıyaman, , , , Antalya, , , , , ve 'da meydana gelen 30 kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

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