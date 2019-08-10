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  • 10.08.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 23:51

2019 resimli mesajları! En kısa, anlamlı ve güzel burada yer alıyor!

Milyonların beklediği 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. İslam alemi Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kurban Bayramı'nda tanıdıklarına, arkadaşlarına, sevdiklerine ve akrabalarına bayram mesajı göndermek isteyen vatandaşlar hakkında araştırma yapıyor. En güzel, kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajlarını sizin için derledik.

Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kurban Bayramı'nda arkadaşlarına, sevdiklerine ve akrabalarına bayram mesajı göndermek isteyen pek çok vatandaş Kurban Bayramı mesajları hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Haberimizde en güzel, kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajlarını sizin için derledik.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

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