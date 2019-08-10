







Komedyen Hayrettin, Youtube hesabında ilginç bir sosyal deneye imza attı. ABD'ye giden Hayrettin, restoranda yemek yiyenlere 'Karnım çok aç. Pizzanızdan bir dilim alabilir miyim?' diye sordu, ancak olumsuz yanıt aldı. Ancak sokakta yaşayan bir evsiz, pizzasını Hayrettin'le paylaşınca, sohbet açıldı. Daha iyi bir hayat için 7 ay önce ABD'nin Kaliforniya şehrine geldiğini söyleyen Mehmet, "Buraya 10 bin dolarla geldim. Daha sonra ailem 7 bin dolar daha gönderdi. Ancak tutunamadım. Hiç param kalmadı. Çevremden yardım alıyorum. Utanma gibi bir lüksüm yok. Acıktığımda insanlardan ve lokantalardan para istiyorum" dedi. Video kısa sürede trend olunca gencin, iş dünyasında önemli bir yere sahip Ekşioğlu ve Büyükhanlı ailelerinin çocuklarından Mehmet Dorukcan Ekşioğlu olduğu ileri sürüldü. Bunun üzerine yüzlerce kişi, videoyu kurgu olmakla suçladı. Mehmet'in 8 ay önce İstanbul'da lüks bir mekanda eğlendiği iddiası, sosyal medyayı ikiye böldü.







Kısa sürede gerçek kimliği ortaya çıkan Mehmet'in sosyal medya paylaşımları oldukça ilginçti. Gencin, bir süredir psikolojik destek aldığı iddia edildi.