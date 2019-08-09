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  • 09.08.2019 22:13
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 22:13

İzmir Çiğli'de korkutan yangın! Madeni yağ deposu alev alev yandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, sanayi bölgesindeki bir madeni yağ deposunda yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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