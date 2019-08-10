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  • 10.08.2019
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Harkusha Antalya hayranı çıktı

2014’te ikinci olan , yaz tatili için Antalya’ya gitti. Tescilli güzel, burada yaşamak istediğini söyledi. Antalya'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren yakın arkadaşı Salih Özbey ile görüşen , herkesi tatil için 'ye davet etti.

Miss gibi Antalya
Ukraynalı (25), ABD'de 2014 yılında düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda () ikinci seçildi. Ünlü model, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil için Antalya'yı tercih etti. Sık sık Antalya'ya geldiğini, 'i ve lezzetlerini çok sevdiğini söyleyen Ukraynalı güzel, Antalya'ya yerleşmek istediğini belirtti. Antalya'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren yakın arkadaşı Salih Özbey ile görüşen Diana Harkusha, herkesi tatil için 'ye davet etti.



Golf tutkunu olan Ukraynalı güzel Diana Harkusha, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile golf oynarken görüntülenmişti.



Diana, Antalya'yı gezip, alışveriş yaptı.

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