Ukraynalı Diana Harkusha (25), ABD'de 2014 yılında düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) ikinci seçildi. Ünlü model, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil için Antalya'yı tercih etti. Sık sık Antalya'ya geldiğini, Akdeniz'i ve lezzetlerini çok sevdiğini söyleyen Ukraynalı güzel, Antalya'ya yerleşmek istediğini belirtti. Antalya'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren yakın arkadaşı Salih Özbey ile görüşen Diana Harkusha, herkesi tatil için Türkiye'ye davet etti.
Golf tutkunu olan Ukraynalı güzel Diana Harkusha, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile golf oynarken görüntülenmişti.
Diana, Antalya'yı gezip, alışveriş yaptı.
Golf tutkunu olan Ukraynalı güzel Diana Harkusha, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile golf oynarken görüntülenmişti.
Diana, Antalya'yı gezip, alışveriş yaptı.
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