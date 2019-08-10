Kurban Bayramı için vatandaşlar son hazırlıklarını yapıp bayramı bekliyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar bayramda eczanelerin ve hastanelerin açık olup olmadığını merakla araştırıyor. Peki, Bayramda eczaneler ve hastaneler açık mı? İstanbul, İzmir ve Ankara nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? İşte yanıtı...

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Tüm resmi bayramlarda ve tatillerde Aile Sağlık Merkezleri (ASM) kapalıdır. Bayramlarda acil servisler ve yoğun bakım üniteleri açıktır. 24 saat esasına göre hizmet veren yerler yani hastaneler açık olacak. Hastanelerin acil bölümleri açık olacak, randevulu hastalar bayramdan sonra muayene olabilecek.

Peki, nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? İşte o soruyla ilgili detaylar...