Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.08.2019 22:54
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 22:55

Bayramda eczaneler ve hastaneler açık mı? , ve nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir?

Müslüman alemi tarafından Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Bu nedenle pek çok vatandaş bayram boyunca eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu nedenle ", kapalı mı?" sorusunun yanıtı merakla sorgulatılıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı? İşte o sorunun cevabı...

Bayramda eczaneler ve hastaneler açık mı?

Kurban Bayramı için vatandaşlar son hazırlıklarını yapıp bayramı bekliyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar bayramda eczanelerin ve hastanelerin açık olup olmadığını merakla araştırıyor. Peki, Bayramda eczaneler ve hastaneler açık mı? İstanbul, İzmir ve Ankara nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? İşte yanıtı...

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Tüm resmi bayramlarda ve tatillerde Aile Sağlık Merkezleri (ASM) kapalıdır. Bayramlarda acil servisler ve yoğun bakım üniteleri açıktır. 24 saat esasına göre hizmet veren yerler yani hastaneler açık olacak. Hastanelerin acil bölümleri açık olacak, randevulu hastalar bayramdan sonra muayene olabilecek.

Peki, nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? İşte o soruyla ilgili detaylar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBayramda eczaneler ve hastaneler açık mı? İstanbul, İzmir ve Ankara nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri