Twitter’da 'Ünal'dı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, twitter üzerinden öğrencilere verdiği ilginç cevaplar ve yaptığı uyarılarla dikkatleri üzerine çekti. Rektör Ünal, son olarak eğitim fakültesi önünde sigara içen 2 öğrencinin fotoğrafını sosyal medyaya yükledi. Gençlere şöyle seslendi "İkinizin kimliğini de tespit ettim. Bu yıl zor geçecek sizin için." Rektör Ünal'ın bu esprili paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
Prof. Dr. Mustafa Ünal, twitter üzerinden kendisine ulaşan öğrencilerin sorunlarını çözmeye çalışıyor.
Prof. Dr. Mustafa Ünal, twitter üzerinden kendisine ulaşan öğrencilerin sorunlarını çözmeye çalışıyor.
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