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  • 08.08.2019 23:33
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 23:33

ın altından dram çıktı! Sevgilisi tarafından dolandırılan kadın tüfekle intihar etti

'de, Oya Demirkan (40), sevgilisi Tolga Ş.'ye ait iş yerinde pompalı tüfekle etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Oya Demirkan'ın sevgilisi Tolga Ş. tarafından 50 bin TL dolandırıldığı iddia edildi.

İntiharın altından dram çıktı!

'de, Oya Demirkan (40), sevgilisi Tolga Ş.'ye ait iş yerinde pompalı tüfekle etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Oya Demirkan'ın sevgilisi Tolga Ş. tarafından 50 bin TL dolandırıldığı iddia edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Mustafa Serden Sokak'taki Tolga Ş.'ye ait beyaz eşya ve klima servisinde meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisi Oya Demirkan'a 50 bin TL kredi çektirdiği ileri sürülen Tolga Ş. ortadan kayboldu. 50 bin TL borç ile ortada kalan ve bunalıma girdiği ileri sürülen Oya Demirkan, sevgilisinin iş yerinde pompalı tüfekle intihar etti. Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Oya Demirkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Oya Demirkan'ın cenazesi Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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